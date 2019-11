Fühlen

Zwischen Depression und Angst: Wie gehe ich mit meinen Gefühlen zum Klimawandel um?

"Ich will, dass ihr Panik kriegt. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag fühle", fordert Klimaaktivistin Greta Thunberg, 16, in ihrer Rede vor dem Weltklimaforum. Greta ist damit nicht alleine: In Zeiten von brennenden Regenwäldern, schmelzenden Eiskappen und sterbenden Bienen fühlen viele Menschen genau das – Angst. Inzwischen gibt es auch ein Wort dafür. Man liest es in sozialen Medien und Blogposts: "Klimaangst". Auch die Klimaaktivsten um Extinction Rebellion nutzen den Hashtag #ecoanxiety unter ihren Posts.

Wie geht man am besten mit diesen Gefühlen zum Klimawandel um? Wie bleibt man trotz der Weltuntergangsszenarien positiv?

Für Lisa, 22, sind solche Gefühle nichts Neues: Schon seit ihrer Kindheit beschäftigt sie sich mit dem Klimawandel und seinen Folgen. Als sie sich in der fünften Klasse ein Buch über die Rettung der Erde kauft, ist sie geschockt: Sie versteht nicht, wieso sie so wenig in der Schule über das Thema lernt. Später beschließt sie, Umweltwissenschaften zu studieren, doch mit dem neuen Wissen kommen auch Angst und Hilflosigkeit. "Es ist belastend, und ich überlege jeden Tag, was ich tun kann", erzählt Lisa.