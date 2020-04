Fühlen

Was passiert, wenn wir lange nicht mit unseren Freunden kuscheln

Freundschaften und Körperkontakt sind gut für die Gesundheit.

Die Haustür öffnet sich. Da ist sie, meine Freundin Rose. Obwohl es noch kalt ist an diesem Aprilabend, sind wir zum Spazierengehen verabredet – was sonst in dieser Zeit. Ich komme ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen. Dann bremse ich abrupt ab und lasse die Arme sinken. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Freundinnen umarmen: dank des Coronavirus verboten.

Körperkontakt ist nachweislich gut für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden (nature). Freundschaften auch (American Psychological Association). Beides reduziert Stress und stärkt das Immunsystem (National Institute of Health). Berührung kann Schmerzen lindern, enge Beziehungen können das Risiko einer koronaren Herzkrankheit mindern. Ein Mangel an engen Beziehungen ist sogar ein höheres Gesundheitsrisiko als Rauchen und kann zu einem frühen Tod beitragen. Auf biochemischer Ebene sind vor allem Oxytocin, Serotonin, Dopamin und Endorphine für Freundschaft relevant – auch Glückshormone genannt.

Wenn sowohl Freundschaften als auch Körperkontakt so wichtig für unseren Organismus sind, gibt es offenbar sogar eine biologische Erklärung dafür, dass ich es gerade so vermisse, meine Freundinnen zu umarmen. Aber wie hängt das genau miteinander zusammen?

Enge Beziehungen sind gut gegen Stress und Angst

Dass beides in Kombination – also Körperkontakt mit Freundinnen und Freunden – positive Auswirkungen hat, lassen die Beobachtungen vermuten, die ein Forschungsteam an Schimpansen machte: Wenn sich die Primaten gegenseitig lausten, stieg ihr Oxytocin-Wert – allerdings nur, wenn sie das mit einem Freund taten. Das Hormon ist auch beim Menschen vor allem für Bindung verantwortlich und reduziert Stress und Angst.

Jemand, der sich mit Hormonen und ihrer Wirkung auf Beziehungen besonders gut auskennt, ist Markus Heinrichs. Er ist Psychologieprofessor, Neurowissenschaftler und Psychotherapeut an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, seit 25 Jahren forscht er zu sozialer Interaktion. Oxytocin spielt dabei immer eine Rolle. Dass die Anwesenheit enger Bezugspersonen Stress mindert, konnte er in einem Experiment nachweisen. Er ließ Probanden einen Stresstest machen. Einige mussten allein kommen, andere durften die zehn Minuten davor mit ihren Partnerinnen und Partnern verbringen. Diejenigen, die allein zum Stresstest kamen, wiesen höhere Mengen des Stresshormons Cortisol auf.