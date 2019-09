6 Tipps für mehr Konzentration beim Lernen

Für besonders langfristige Arbeitsphasen wie bei der Bachelor- oder Masterarbeit hat Pädagoge Jürgen Möller sechs konkrete Techniken, um sich bestmöglich zu konzentrieren.

1. Lernplan entwickeln

"Schon der Stundenplan in der Schule hat uns Sicherheit gegeben. Unser Gehirn mag berechenbare Strukturen. Am Sonntagabend sollte man sich hinsetzen und die kommende Woche planen. Was sind meine fixen Termine, also Hobbys oder Geburtstage? Was sind optionale Termine, zum Beispiel Freunde treffen? Dann blockt man Lernzeiten an den freien Terminen. Außerhalb dieser Zeiten ist Freizeit angesagt."

2. Die passende Lernatmosphäre schaffen

"Der Schreibtisch sollte ein richtiger Wohlfühlort sein. Das Gehirn mag Ordnung und Strukturen. Deswegen sollte man einen Platz in der Wohnung zum Lernen definieren. Am besten ist natürlich der Schreibtisch. Andere Orte wie das Sofa sollten nicht mit dem Gefühl des Lernens verbunden werden."

3. Innere Störfaktoren aufschieben

"Auch unerledigte Dinge können von der vollen Konzentration ablenken. Da empfehle ich die "Das mach ich später"-Liste. Auf einem weißen Blatt Papier schreiben Lernende alles auf, was sie nach dem Lernen machen will. Zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk besorgen. Das Gehirn muss es sich also nicht mehr merken und lässt sich weniger schnell ablenken."

4. Auf das richtige Licht achten

"Das klingt nach einer Kleinigkeit, hat aber großen Einfluss auf die Konzentration. Wenn ich zum Beispiel Rechsthänder bin, sollte ich darauf achten, dass das Licht von links kommt. Anonsten wirft meine Hand dauerhaft einen Schatten und ich schreibe ins Dunkle. Das beeinträchtigt die Konzentration."

5. Pausen einlegen

"In der Lernphase ist es wichtig, Pausen zu machen. Die meisten Menschen können sich nicht länger als 30 Minuten am Stück konzentrieren. In der Pause auch weg vom Schreibtisch gehen, sich kurz bewegen und viel trinken."

6. Mentaltechniken nutzen

"Schaffe dir mentale Anker: Wenn man zum Beispiel in Konzentrationsphase den Daumen immer wieder gegen den Zeigefinger drückt, weiß das Gehirn irgendwann, dass man bei dieser Bewegung konzentriert sein muss. Diesen Anker kann ich dann nutzen, indem ich genau diese Bewegung anwende, um dem Gehirn zu signalisieren: jetzt ist Konzentration angesagt. "