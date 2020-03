4. Und was mache ich dann als erstes?

Du findest heraus, was die formalen Anforderungen für dein neues Studium oder den neuen Job sind. Brauchst du noch Zusatzqualifikationen und wie bewirbst du dich am cleversten und zu wann? Und auch für die Bewerbungen hat Svenja Hofert einen Tipp: “Was am besten funktioniert, sind Netzwerke“, sagt Hofert. Wenn du also jemanden kennst, der ein gutes Wort für dich einlegen kann oder einen Bekannten hast, in dessen Unternehmen eine Stelle frei ist, stehen die Chancen - wenn es auch keiner so gerne zugibt - besser. „Wenn es irgendwie möglich ist, sollte man sich nicht auf dem klassischen Wege bewerben. Die, die gut vernetzt sind, haben selten Probleme.”