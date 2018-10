Warum hast du dich für ein Studium entschieden und gegen eine Ausbildung?

Es gab für meine Eltern keine andere Option als ein Studium. Ausbildung kam für sie nicht infrage – und so auch für mich nicht. Ich entschied mich für Jura, weil ich schon in der Schulzeit Praktika in dem Bereich gemacht hatte. Zwischenzeitlich wollte ich auch mal Medizin studieren. Aber Jura gibt einem die Möglichkeit, dass man sich später noch überlegen kann, selbstständig zu sein oder in einem großen Unternehmen zu arbeiten, aber auch in der Wirtschaft, zum Beispiel in der Automobilbranche. Dass der Beruf so offen ist, mag ich.