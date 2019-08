Nach meinem Abbruch packte ich im März 2017 meine Sachen.

Ich zog wieder in mein Kinderzimmer in Niedersachsen ein und verkaufte ein halbes Jahr lang Eis – ein Kindheitstraum. Mit 300 Kilometern Abstand zur Uni Hamburg fühlte sich dieser Schritt wie eine Befreiung an. Ich übernahm Verantwortung in der Eisdiele und verbrachte bewusst viel Zeit mit meiner Familie und alten Freunden.

Swantje Wrobel rät, dass Studierende nach einem Abbruch einen groben Plan haben sollten. Zumindest für die direkte Zeit danach. Es kann ein neues Studium sein, eine Ausbildung oder auch ein Auslandsaufenthalt.

Ich sah mich nach neuen Studiengängen um. Mein Neustart sollte im Oktober 2017 sein: ein klassisches Journalistik-Studium an der Technischen Universität Dortmund. Durch mein neues Studium war meine Exmatrikultaion in Hamburg nach den Kriterien der DZHW-Studie kein Studienabbruch, sondern ein Fachwechsel.

Dann war ich wieder Ersti und saß in Vorlesungen mit Kommilitonen, die bis zu sechs Jahre jünger waren als ich.

Doch meine Entscheidung abzubrechen, war genau die Richtige. Ich lernte, auf meinen Körper zu hören. Klausuren schreibe ich immer noch nicht gerne. Aber ich versuche nicht mehr, mit Bauchschmerzen die Unterlagen auf meinem Schreibtisch zu ignorieren. In Hamburg fehlte mir das Schreiben, meine Kamera und die Interviews. Das alles habe ich jetzt im Studium in Dortmund. Dadurch gehe ich mit mehr Enthusiasmus in die Seminare und habe das Gefühl, Dinge zu lernen, die ich in meinem späteren Job auch wirklich brauchen werde – anstelle chinesischer Schriftzeichen.