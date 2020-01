6 Denke den Weg zu Ende.

Ilka empfiehlt in ihrer Beratung oft, "den Weg einmal wirklich komplett zu Ende zu denken". Was hat es für Auswirkungen, wenn ich mich für X entscheide? Auf allen Ebenen: für mich, meinen Alltag, meine Gefühle, für meine Eltern, meine Freunde, meine Partnerin oder meinen Partner? Kurz- und langfristig? Wenn ich weiter studiere, was brauche ich dafür? Wo finde ich Unterstützung? Wenn ich abbreche, was ist dann mein Plan B, was brauche ich dafür? Welche Konsequenzen hätte das?

"Menschen neigen dazu, wenn sie eine Situation wie den Studienabbruch als bedrohlich vermuten, es nicht zu Ende zu denken. Dazu muss man sich zwingen. Und oft stellen sie dann fest, dass die Situation gar nicht so bedrohlich ist."

7 Wie wäre es mit einer Pause?

Ilka empfiehlt, durch eine Pause etwas Abstand zur Situation zu bekommen. Vielleicht durch ein freiwilliges Praktikum oder – wenn man es sich leisten kann – eine lange Reise. "Viele gehen direkt nach dem Abi ins Studium. Ständig im Leistungs- und Lernmodus zu sein, kann schnell zu Überforderung führen." Nach der Pause kann man wieder ins Studium einsteigen und die Situation neu bewerten.

"Ich selbst hatte auch zwischendurch Zweifel bezüglich eines Studiums", erzählt Claus. "Ich habe nach der Schule eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Erst danach habe ich erst studiert." Heute helfe ihm das sogar in seinem Job, weil er durch seine Erfahrungen im handwerklichen Bereich ein besseres Verständnis für die Belange der Unternehmen habe.