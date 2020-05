Ich laufe mit Kurt Sauer, 24, durch die Straßen von Mittweida. Er grüßt so ziemlich jede Person, die aussieht, als wäre sie unter 30. Kurt hat in der Kleinstadt in Sachsen Medienmanagement und Media and Communication Studies studiert. Ich habe in Stuttgart und Hamburg Kommunikationswissenschaft studiert. Wenn ich dort durch die Straßen laufe, grüße ich nie jemanden. Weil ich kaum jemanden kenne. Ich beginne, über meine Studienzeit nachzudenken, während ich Kurt vorbei an drei Bäckereien die wenigen Meter zum Marktplatz folge.

6000 Studierende auf 14.500 Einwohner

Etwa 14.500 Menschen leben in Mittweida, 30 Autominuten von Chemnitz entfernt. Die Hochschule dort zählt 6000 Studierende. Ich komme aus einer Stadt, in der 60.000 Menschen wohnen. Die meisten meiner Freundinnen und Freunde wollten nach der Schule, genau wie ich, fürs Studium unbedingt in eine Großstadt ziehen, oder nach Freiburg, Thüringen, Gießen, Marburg. In Städte, die bekannt sind für ihr studierendenfreundliches Image. Wir wollten dort ein typisches Studierendenleben führen: ausschlafen, unsere Tage auf dem Campus verbringen, gemeinsam Projekte auf die Beine stellen, die Nächte in Kneipen versacken und in Studentenclubs durchfeiern.