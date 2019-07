Trip

Wo Atlantik-Kanada besonders abenteuerlich ist

Von Wal-Saltos bis zu Eisberg-Giganten

New Brunswick: den Walen ganz nah

Der erste Stunt kommt unerwartet: Elegant hebt sich eine graue Gestalt aus dem Wasser, dreht sich leicht zur Seite und taucht mit einem lauten Pfoppppp wieder ab. Wasser spritzt ins Boot, es herrscht kurze Stille, dann lautes Gekreische. Captain Pat nickt zufrieden und zeigt auf die Wasseroberfläche – aus der kurz darauf eine breite Flosse aufragt und spielerisch nach unten knallt. Buckelwale gelten als die Clowns des Meeres, lernen wir. Die drei Giganten vor unserem gut sieben Meter langen Zodiac sind jedenfalls in bester Show-Laune und kein bisschen scheu. Geknipst wird im Dauertakt. Die raue Landschaft der Fundy Bay wird zum fast unwirklichen Hintergrund für die Wal-Fotos: zerklüftete Felsen, aufragende Baumkronen, tiefblaues Wasser. Irgendwie möchte man in der Atlantik-Kanada-Provinz New Brunswick alles mit einem Superlativ versehen. Dass hier mit 21 Metern der höchste Tidenhub der Welt vorkommt, ist wiederum keine Übertreibung sondern Fakt, nachzulesen im Guinness Buch der Weltrekorde. Beim Gezeitenunterschied ziehen zwei Mal täglich 160 Milliarden Tonnen Wasser gen und wieder von der Bucht weg. Und: Das Naturspektakel versorgt die Gewässer auch mit reichhaltiger Nahrung für Wale, Robben, Papageitaucher oder Weißkopfadler, auf die Pat während der einstündigen Zodiac-Tour deutet. Das holprige Spektakel mit den Fundy Tide Runners ist ein Mix aus Abenteuer, Naturkunde und Magie.

Newfoundland and Labrador: Ice, Ice, Baby

Wieder Wasser, wieder Giganten, wieder Atlantik-Kanada – und eine komplett neue Welt: Neufundland und Labrador. Hoch im Norden der Ostküste wird die Natur noch ursprünglicher und rauer. Die Weite dehnt sich aus, die Ortschaften wirken dafür immer kleiner, bunter und niedlicher: Battle Harbor, Point Amour, La Scie, Fogo Island oder Witless Bay sind nur ein paar der Namen. Alle haben mindestens zwei Dinge gemeinsam... freundliche Einheimische sowie die Nähe zur Iceberg Alley und deren wuchtige Giganten, die jedes Jahr aus der Arktis antreiben. Wer die eisigen Blöcke nicht nur vom Ortsufer aus bestaunen will, kann mit Ausflugsbooten, Fähren oder gar per Kajak nahe ran – und trifft mit etwas Glück auch Wale oder Robben. Und der optische Wow-Effekt ist noch längst nicht alles, was die 10.000 Jahre alten weißen Riesen schaffen! Schon mal Iceberg-Bier getrunken? Oder einen Iceberg Cocktail mit Gletscher-Vodka? Zeit, die Magie der eisigen Berge so richtig sacken zu lassen und dabei die legendäre NFL-Hospitalität in vollsten Zügen zu genießen. Das reine Gletscherwasser kreiert delikate lokale Drinks, die in der berauschenden Szenerie noch besser schmecken. Und die sogenannten „Bergy Bits“, die kleinen weißen Eisbrocken, die an den Stränden angespült werden, eignen sich prima zum Kühlen mitgebrachter Iceberg-Köstlichkeiten.