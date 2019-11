Gesteigertes Umweltbewusstsein spiegele sich auch in den Aktivitäten ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen wider, sagt Sabrina. Gemeinsam mit einer Freundin organisierte sie Anfang Juni einen Kleidertausch für die Studierenden. Viele von der RWTH gingen auf "Fridays For Future"-Demos oder engagierten sich in ähnlichen Projekten wie sie, sagt Sabrina.

Aber: Bekanntlich kommen und gehen Trends. Gibt es gerade vielleicht einfach einen "Hype" um nachhaltige Studiengänge, der in ein paar Semestern wieder verflogen ist – je nach dem, wie lange Greta Thunberg und Luisa Neubauer noch durchhalten? Die Fachreferentin der Hochschule in Aachen könne nur mutmaßen, sagt sie. Sie sei aber der Meinung, dass der Trend, Studiengänge mit Nachhaltigkeitsbezug zu schaffen, länger anhalten werde. Überschwemmungen, Dürre und die Probleme der Landwirtschaft hätten sich nicht in ein paar Jahren erledigt, sagt sie.

Weiter im Süden Deutschlands bietet die Universität Hohenheim an der Fakultät für Agrarwissenschaften drei Bachelor- und elf Masterstudiengänge an, in denen sich die Studierenden mit nachwachsenden Rohstoffen, Ressourcenschutz oder der Weiterentwicklung von Agrarsystemen auseinandersetzen.



Janina war nach einem neunmonatigen Praktikum auf einem Demeter Bauernhof fasziniert von der Landwirtschaft. Dort zeigte sie Schulklassen, wie eine Kuh lebt, Milch und Fleisch produziert wird und wie man Feuer macht. Im Oktober 2019, vier Jahre später, begann die 22-Jährige in Hohenheim, Agrarwissenschaften zu studieren: "In der Landwirtschaft gibt es noch viel Potenzial für Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit. Zum Beispiel regionaler zu produzieren und zu verarbeiten – ohne lange Transportwege."

Die vergangenen drei Jahre studierte Janina Soziale Arbeit. Sie will die beiden Fächer kombinieren und Bildung mit Landwirtschaft verknüpfen. "Ich habe mir in den Kopf gesetzt, viel mehr Menschen dafür zu sensibilisieren, was es alles braucht, um einen Kilo Fleisch zu produzieren." Sie glaube, dass viele in ihrem Studiengang ähnliche Beweggründe für das Studium gehabt hätten – und etwas hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern wollen.