Das hielt aber nur kurz an. Bin dann wieder eingeschlafen.

Vielleicht ist meine Genervtheit auch nur Neid. Denn für die ganzen Studienanfänger ist es okay, sich zu verlaufen, nicht zu wissen, wo man sich in der Mensa anzustellen hat oder dumme Fragen zu stellen.

Ich lebe inzwischen mit der Gewissheit, dass ich einiges niemals wissen werde. Und dass es mich vielleicht meinen Bachelor kostet, nur weil ich mir nicht mehr die Blöße geben will, etwas zu fragen, bei dem ich in der Orientierungswoche nicht aufgepasst habe.

Dafür bin ich froh, einiges gelassener zu sehen. Ich weiß noch, wie eine Tutorin uns im ersten Semester erzählte, wie lächerlich es sei, in der ersten Woche wirklich in die Uni zu gehen. Wir waren alle so: "WAS?! Aber, aber das geht doch nicht! Das ist doch wichtig!“