Doch ich lehnte ab – zunächst. Ein halbes Jahr Auszeit in Australien war fest eingeplant. Erst danach kamen die Agentur und ich wieder zusammen, die Personal-Verantwortliche hatte in meiner Insta-Story gesehen, dass ich wieder zurückgekehrt war. Einige Wochen später unterschrieb ich den Vertrag.

Auch wenn man so eine Chance geboten bekommt, finde ich es wichtig, eigene Prioritäten zu setzen. Klar, vielleicht kann die Chance dadurch vergehen. Aber ich habe auf meine Auszeit bestanden und das hat gut getan, so konnte ich befreiter in den Job starten und mir darüber klar werden, was ich wirklich möchte. Es hilft, sich vorher klar zu machen, was man von einem Job erwartet, und damit auch in die Verhandlungen zu gehen.

Timo, 33: "Sei dir bewusst, dass du in deiner neuen Position anders wahrgenommen wirst"