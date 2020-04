Auch Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) haben Studierende in der Regel nicht (SPIEGEL). Nur wer sein Studium bereits beendet hat, aber noch nicht berufstätig ist, kann einen Antrag stellen (bento). Für Alexander wäre das also eine Option. Erst mal will er sich aber nach einem neuen Job umschauen: "Bei meiner Kündigung wurde mir gesagt, dass ich wieder als Werkstudent in der alten Firma arbeiten kann, wenn sich die Auftragslage stabilisiert hat", sagt er. Ob das noch rechtzeitig vor seinem Master passiert und ob er den überhaupt wie geplant beginnen kann, weiß er aber nicht.

Berufseinsteiger sind Unternehmen schneller los

Auch Georg, 33, weiß nicht, wie es weitergeht. Mitte April hat er sich arbeitslos gemeldet, am Telefon. Wegen der Coronakrise haben die Jobcenter ihre Arbeitsweise umgestellt, niemand muss mehr persönlich beim Amt erscheinen (SPIEGEL). Jetzt wartet Georg auf den Brief mit dem Antragsformular für Arbeitslosengeld. Im November hatte er einen Job als IT-Techniker in der EDV-Abteilung eines Lebensmittelgroßhändlers angefangen, wegen des Coronavirus wurde auch ihm in der Probezeit gekündigt.