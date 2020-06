"Für einen Wissenschaftler ist ein solches Vorgehen schlicht unethisch", sagt Rudi Bachmann, Professor für Makroökonomik an der University of Notre Dame in den USA. "Es offenbart ein Beamtendenken, das Studierende wohl zu Weisungsempfängern degradieren soll." An seiner Universität in den USA sei es undenkbar, so mit Studierenden umzugehen, sagt Bachmann, schließlich würden sie die Hochschule über meist teure Studiengebühren mitfinanzieren. "Ich weiß, wer meine Professur hier bezahlt. Wenn es Bedarf für Diskussionen gibt, bemühe ich mich, das aufzugreifen und Antworten zu finden. Dieser Gedanke scheint manchen Kollegen in Deutschland noch fremd."

Seit Wochen kritisiert Bachmann bei Twitter, wie Homburg über das Coronavirus spricht. Warum sein Kollege das tut, erklärt er sich so: "Unsere Disziplin ist näher an der Macht als andere Sozialwissenschaften. Wer Wirtschaftswissenschaften studiert, muss sich in der Regel keine Sorgen um seinen Job machen. Wir sind gefragt, auch medial. Dem Ego der Ökonomen tut das manchmal nicht gut."

Wie kann man in einem Online-Semester protestieren?

Auch Psychologin Lamberty hat eine Erklärung, wie aus einem Wirtschaftswissenschaftler ein Verschwörungstheoretiker werden konnte: "In Krisen wie dieser wird unter Umständen neu verhandelt, wer Autorität hat", sagt sie. "Verschwörungserzählungen sind eine Option, um sich selbst aufzuwerten. Man sieht sich selbst im Widerstand gegen eine elementare Bedrohung. Jede Kritik bestätigt diese Wahrnehmung nur noch zusätzlich." Dennoch sei Widerspruch wichtig: "Wir haben bei Pegida gesehen, was passiert, wenn man bestimmten Erzählungen nicht widerspricht."

Doch wie können sich Studierende wehren? Aus Protest von einer Vorlesung fernzubleiben funktioniert während einer Pandemie nicht. Die Veranstaltung stören? Auch das ist heikel, wenn man die Punkte braucht.