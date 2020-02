Also wolltest du ein zweites Unternehmen gründen?

Erst ja, aber dann habe ich von dem Start-up-Accelerator gehört und mich vorgestellt. Im vergangenen März stellte ich die Idee dann bei der “Gaza Challenge 2015” Investoren vor.

In Gaza?

Nein, in Ramallah im Westjordanland.

Warst du da schon mal?

Nein, ich bin da zum ersten Mal überhaupt aus Gaza raus.

Was fandest am eindrücklichsten?

Ich sah Dinge, die ich sonst nur aus dem Internet kenne. Ich fing sofort an, über neue Märkte nachzudenken. Und ich fragte mich: Warum gründen wir nicht einfach ein Start-up, das die politischen Probleme löst.

Wo könnte man solche Mitarbeiter finden?

Also Mitarbeiter in Gaza sind nicht das Problem, es gibt so viele Entwickler und Ingenieure und eine hohe Arbeitslosigkeit. Meine Freunde arbeiten fast alle als Freiberufler.

Wie sind die Gehälter in Gaza?

Niedriger als in Europa, aber wir sind auch nicht Indien. Das Leben in Gaza ist ziemlich teuer.

Was ist mit Strom?

Ich habe eine große Batterie mit USB Anschlüssen gekauft, für 1000 Dollar. Wenn wir Strom haben, lade ich die Batterie auf, die dann acht Stunden hält – bei drei Laptops, Fernseher und Licht und Handys natürlich.