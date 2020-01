Im April 2013 sind sie zum ersten Mal nach Ghana geflogen, um ins Bambusgeschäft einzusteigen. "Wir hatten keine Erfahrung", sagt Maximilian, "aber das war eine Chance, weil wir alles freier angegangen sind." So ist MyBoo entstanden, noch im Studium. Heute arbeiten für das Unternehmen in Kiel 40 Leute, weitere 40 sind in Ghana bei einem sozialen Projektpartner angestellt.

Wie gründet man während der Uni ein Start-up? Und: Ist das überhaupt eine gute Idee?