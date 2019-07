Was denkst du, sind die Vorteile daran, so jung schon zu gründen?

Du lernst früh extrem viel – aus der Praxis. Das ist ein Vorteil gegenüber meinen Altersgenossen, obwohl ich mein Studium abgebrochen habe. Und mit einer jungen und energetischen Art kann man manche potenziellen Geschäftspartner schneller überzeugen.

Manchmal zahlt sich das junge Alter auch aus, man erfährt viel Hilfsbereitschaft. Einige denken sich vielleicht: "Der ist jung und hat Lust, die Welt zu verändern, den möchte ich unterstützen."

Und man muss auch immer bedenken: Gründen ist ein Risiko. Es kann auch doch nicht klappen. Wenn du jung bist, dann kannst du einfacher wieder von vorne anfangen.

Gab es auch Situationen, in denen du nicht ernst genommen wurdest?

Ich möchte niemandem etwas Böses unterstellen, aber manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass sich potentielle Investoren meine Unerfahrenheit zunutze machen wollten. Sie dachten, ich würde ihre Taktiken nicht durchschauen.

Am Anfang verhandelten wir zum Beispiel mit einem möglichen Investor, der versucht hat, seine Konditionen durch zwielichtige Sach- und Beratungsleistungen zu verbessern, um sich so möglichst billig einen Teil vom Kuchen zu sichern. Zum Glück hat uns damals aber unser erster Investor beratend unterstützt. Er hat erkannt, dass da was nicht stimmt, sodass wir den Deal abgelehnt haben.

Ich habe mir einen sehr jungen Themenbereich für mein Business ausgesucht: Mit E-Sport, Influencern und YouTube ist meine Generation aufgewachsen. Daraus ergeben sich aber zwei Probleme. Einerseits musst du einem vielleicht 50-jährigen Unternehmer, der zum Beispiel mit dem Vertrieb von Waschmaschinen sein Geld verdient hat, erstmal erklären, was E-Sport ist und warum das profitabel ist. Andererseits musst du zeigen, dass du als 21-Jähriger keinen Schwachsinn erzählst und ernst genommen werden willst. Man muss einfach versuchen, mit Zahlen und Fakten zu überzeugen.

Dein Team ist sehr jung. Wie viele seid ihr jetzt?

Wir sind mittlerweile zehn Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren.

Wie fühlt es sich an, mit 23 Chef zu sein?

Wenn der Chef selbst zu den jüngsten im Team gehört, ist das so eine Sache. Da muss man sich schon mal durchsetzen gegenüber einem erfahreneren Entwickler mit Mitte bis Ende 30.

So passiert es hin und wieder, dass Kollegen Entscheidungen in Frage stellen. Zum Beispiel, ob es richtig ist, sich vorerst auf "League of Legends" zu konzentrieren, bevor wir ein neues Spiel integrieren. Also habe ich den Weg der Entscheidungsfindung einmal transparent für alle dargestellt. Danach konnten meine Mitarbeiter die Entscheidung besser nachvollziehen und waren einverstanden.

Welche Wünsche haben deine Mitarbeiter, die wie wir der Generation Y und Z angehören?

Ich habe das Gefühl, dass sich mein Team nicht einem System anpassen möchte, alle haben individuelle Wünsche. Nehmen wir die Arbeitszeiten: Da gibt es sehr junge Mitarbeiter, die sich die traditionellen, klassischen Arbeitszeiten zurückwünschen und von 8 bis 16 Uhr fest arbeiten wollen. Dann gibt es diejenigen, die sich ihre Arbeitszeit komplett flexibel einteilen wollen: von 8 bis 10 Uhr arbeiten, dann zwei Stunden zum Sport, dann vier Stunden arbeiten, nachmittags auf einen Kaffee mit dem Partner treffen, und danach wieder weiterarbeiten.

Wir haben jetzt eine Kernarbeitszeit, die von 10 bis 16 Uhr geht, und alles andere ist komplett flexibel. Mit diesem Modell werden wir den meisten Ansprüchen gerecht, die sich aus den komplett unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensstilen ergeben, die gerade junge Menschen nun mal oft noch haben.

Welche Momente haben dich gestärkt?



Der beste Moment: Du hast einen Investor überzeugt, und das Geld landet auf deinem Konto. Dann wird dir klar: Da glaubt wirklich jemand an dich. Er oder sie investiert schließlich sein hart erarbeitetes Geld in dich, mit einem gewissen Risiko, es wieder zu verlieren.

Und der erste verdiente Euro ist natürlich auch toll. Wenn du siehst, da sind Leute, die bezahlen Geld für etwas, was du dir ausgedacht hast. Gerade in unserer Zielgruppe ist das viel wert: Wir richten uns ja an junge Gamerinnen und Gamer, für die zehn Euro viel Geld sind.

Es gab bestimmt auch Rückschläge?

Was mir persönlich sehr nahe geht, ist, wenn man einem Mitarbeiter kündigen muss – weil er einfach nicht die Leistung bringt, die man sich erhofft hatte. Es kann auch sein, dass man sich auf bestimmte Felder konzentriert und der Mitarbeiter dafür kein Experte ist. Das finde ich ganz furchtbar, denn ich trage die Verantwortung. Mein Team ist abhängig von mir und meinen Entscheidungen. Dank des Jobs bei uns können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Wohnungen, ihr Leben bezahlen. Das willst du ihnen natürlich nicht kaputt machen.

Aber hier muss man an das Wohl des Teams und des Unternehmens denken. Wenn es einmal solche Tage gibt, mache ich dann ein wenig früher Feierabend und gehe noch für zwei Stunden ins Fitnessstudio, um mich ein wenig abzulenken.

Nach deinen Erfahrungen: Was würdest du anderen jungen Gründerinnen und Gründern raten?