Das Foto in der Zeitung zeigt ihren größten Moment. Gemeinsam mit zwei Olympiasiegerinnen steht die damals 21-Jährige auf dem Siegertreppchen, Blumen in der Hand, Glück in den Augen. Dritte bei einem Weltcup-Rennen im Eisschnelllauf. "Ich dachte: Wer bin ich eigentlich, dass ich hier stehe?" erinnert sich Jennifer* an diesen Moment.