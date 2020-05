Der richtige Zeitpunkt für eine Utopie

Nun haben es Vorschläge, die sich auch nur in die Nähe einer Grundeinkommensidee bewegen, in Deutschland in der Regel schwer. Oft heißt es zudem, der Krisenfall sei der falsche Zeitpunkt für Utopien, der falsche Zeitpunkt für eine Verteilungsdebatte. Dabei hat diese Krise die Ungleichheiten in der Gesellschaft aufgedeckt. Ein Beispiel: Die systemrelevanten Berufe mit der größten Ansteckungsgefahr werden oft am schlechtesten bezahlt. Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir einmal grundlegend über die Zukunft der Gesellschaft nachdenken?

Die Idee des Brückeneinkommens hat gleich mehrere Vorteile. Erstens: Wir investieren kein Geld in alte Industrien, sondern in eine ganze Generation. Eine Generation, die es verdient hat, von der Gesellschaft unterstützt zu werden. Andernfalls droht dieser Generation der Rückfall in das Hartz-IV-System. Hinter Hartz IV steht die Idee, dass Arbeitslosigkeit eine individuelle Schuld beinhaltet, die sich ändern lässt, wenn man die einzelne Person nur stärker fordert. Doch gilt das auch in diesen Zeiten? Wollen wir mitten in einer Pandemie Menschen weiterhin eine individuelle Schuld an ihrer Arbeitslosigkeit einreden?