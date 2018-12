Hier ein Kaffee, da ein Restauranbesuch und zum Monatswechsel der Spruch: "Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig?" – so lässt sich leider unser Verhältnis zu Geld oft beschreiben. Denn selbst in einem gewöhnlichen Monat, in dem außer der Miete keine großen Ausgaben anfallen, ist das Geld schnell weg. Wo ist es geblieben? Und wie könnte man sparen?