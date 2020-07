Gerechtigkeit

Die jungen Frauen, die die Quote verhindern könnten

Warum junge Frauen in der CDU zu den größten Kritikerinnen einer Quote gehören

Elf Stunden lang saßen sie zusammen, zwischen Plexiglaswänden und zugeschaltet per Webcam. Am Ende gab es kurz nach ein Uhr in der Nacht ein Ergebnis: Die CDU soll schrittweise eine Frauenquote bekommen. So schlägt es die "Satzungs- und Strukturkommission" vor, im Dezember soll ein Parteitag entscheiden, ob die Quote wirklich kommt.

Es ist ein Kompromiss, der Wiebke Winter nicht überzeugt. Die 24-jährige Promotionsstudentin ist Mitglied der Kommission und leitet den Bundesarbeitskreis "Frauen" der Jungen Union. Statt auf eine Quote setzt sie darauf, dass freiwillig mehr weibliche Mitglieder für politische Ämter kandidieren. Dabei helfen sollen Mentoring-Programme und beispielsweise "hybride Sitzungen", an denen auch per Webcam teilgenommen werden kann. In der WhatsApp-Gruppe ihres Arbeitskreises sind inzwischen mehr als 100 junge Frauen vernetzt, auf Parteitagen werben sie mit dem Hashtag #mehrmädels für ihre Position.

"Die Junge Union war immer gegen die Quote"

"Ich bin davon überzeugt, dass Vorstände und Mandate nach Fähigkeiten und nicht nach einer Quote besetzt werden müssen", sagt Wiebke Winter. In der CDU-Kommission stimmten am Ende der Diskussion 34 Mitglieder für den Kompromiss, Wiebke und sechs weitere stimmten dagegen. "Alles andere hätte meinen Idealen widersprochen." So wie sie denken viele junge Mitglieder in der CDU, auch Vereinigungen wie die Mittelstands- und Wirtschaftsunion sehen den Kompromissvorschlag skeptisch.