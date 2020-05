Jeden Morgen nach dem Aufstehen schlüpft die 18-jährige Studentin in ihre Jogginghose, holt Laptop und iPad hervor und loggt sich auf der Lernplattform Ilias ein. So erzählt sie es am Telefon. Dann klickt sie sich durch Powerpoint-Präsentationen, liest die Literatur, die ihre Dozenten hochgeladen haben, oder nimmt an Seminaren teil – ebenfalls online, natürlich.

Im März ist Janina von Mülheim an der Ruhr nach Köln gezogen, um Sonderschulpädagogik zu studieren, seit drei Wochen steckt sie nun in ihrem ersten Semester. In der Uni war sie noch kein einziges Mal. Und auch von ihrer neuen Heimatstadt hat sie bisher nur wenig gesehen: den Park um die Ecke, den Supermarkt. Die neue Freiheit, auf die Janina und die anderen Erstsemester sich nach dem Auszug von zu Hause gefreut hatten – sie endet jetzt schon an der eigenen Wohnungstür.