Streaming

"Finger Weg!" ist DIE Show für sexuell ausgehungerte Corona-Stubenhocker

Na, seit Corona keinen Sex mehr gehabt? Dann schau dir an, wie es diesen Leuten ergeht

"Hey, pass auf, dass du keinen Sonnenbrand bekommst", mahnt der muskulöse Londoner David, als er aus dem Nichts eine Flasche Sonnenmilch hervorzaubert. "Ich sollte dich eincremen", befindet er und schmiert der knapp bekleideten Chloe Creme auf den Rücken – nur zu ihrem Besten, natürlich.

Noch denken die beiden aufgeheizten Dauersingles, so wie acht andere ihrer Art, dass sie in der Reality-Show "Finger weg!" (im US-Original: "Too hot to handle") den sexuellen Hauptgewinn gezogen haben: Mit einem Haufen normschöner und ungebundener Menschen einen Monat in einem tropischen Luxus-Resort zu verbringen. Erdbeeren, Whirlpool, Teilerektion – in Erwartung der einen oder anderen Orgie stoßen die zehn Singles in der ersten Folge mit Champagner an und reiben sich ein wenig aneinander. Denn vor der Teilnahme verrieten die Macher der "Untitled Dating Show" ihnen nicht, worum es hier wirklich gehen soll.

Wieviel ist dir ein Orgasmus wert?

Wenige Augenblicke später folgt die sexuelle Ernüchterung. Eine Computerstimme, die sich als "Lana" vorstellt, erklärt, dass alle Anwesenden zwar 100.000 Dollar gewinnen können, aber nur unter einer Bedingung: Sie müssen für einen Monat auf Knutschen, Fummeln, Sex und Masturbation verzichten. Für jede Unzucht wird Geld vom gemeinsamen Topf abgezogen.

Man stelle sich hier das Zonk-Geräusch vor.

Statt Orgien sollen alle die Möglichkeit bekommen, sich persönlich und emotional weiterzuentwickeln, erklärt die virtuelle Anstandsdame weiter. Besonders angesprochen scheinen die Jungs, deren Humor auf Pupswitz-Niveau bereits seinen Höhepunkt erreicht hat. Durch Workshops, "echte" Dates (mit Reden!) und Enthaltsamkeit sollen sie lernen, was sie wirklich fühlen. Statt einfach immer nur zu nehmen und den harten Mann zu markieren.