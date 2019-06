Fühlen

Das kennen alle Muslime, die heute das Fasten brechen

Wie es sich für mich anfühlt, das Ende des Ramadans zu feiern

Heute ist es endlich so weit: Das große Ramadan-Fest steht an. 29 Tage Fasten sind geschafft!

Heute füllt sich unser ganzes Wohnzimmer mit Verwandten und Freunden, alle reden durcheinander, die Kinder spielen und die Erwachsenen erzählen Witze, es wird gelacht und vor allem gegessen. Sonst schaffen wir es nie, alle zusammenzusitzen.

Heute schon. Denn ab heute jetzt essen und trinken wir wieder normal. Und das wird gebührend gefeiert: Drei Tage voller Besuch, Süßigkeiten und Geschenke!

Auf diesen Tag freue ich mich schon das ganze Jahr. Weil meine ganze Familie sich sieht oder wenigstens hört.

Es gibt so viel Tolles am Ende des Ramadans:

1 Mit meiner Familie frühstücken

Nach einem Monat Fasten freue ich mich vor allem auf eins: das große Frühstück mit der Familie. Wir versammeln uns jedes Jahr bei meinen Eltern zu Hause, essen gemeinsam und trinken anschließend türkischen Schwarztee. Das Frühstück beginnt bei uns schon sehr früh, meistens kurz nach dem Fest-Gebet.

Das Fest-Gebet selbst, in der Moschee, ist meist so voll, dass die Menschen schon in den Höfen der Gebäude beten. Zu keiner anderen Zeit ist eine Moschee so voll wie an muslimischen Festen.