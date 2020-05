Gerechtigkeit

Öl statt Klima: Wie die Weltbank einem Regenwaldparadies hilft, zur CO2-Schleuder zu werden

Tom, 31, hat geholfen, den Skandal bekannt zu machen. Hier erzählt er, was auf dem Spiel steht.

Die Stimmung sei von Anfang an aufgeheizt gewesen, erinnert sich Tom an den Moment vor dem Schuss. "Wir waren in einem für Krawall bekannten Stadtviertel von Georgetown, die Riot Police marschierte gerade auf. Die Leute kamen auf uns zugerannt", sagt Tom, "dann lud einer der Polizisten seine Shotgun und schoss vor mir auf den Boden." Der Schrot riss Löcher in seinen Wagen, Tom selbst blieb zum Glück unverletzt.

Tom Vierus ist studierter Meeresbiologe und lebt auf den Fidschi-Inseln. Doch seit einigen Jahren arbeitet er als Fotograf und hilft dabei, Umweltskandale zu dokumentieren. Seinen Geburstag Anfang März verbrachte er deshalb nicht am Strand, sondern zwischen Tränengasgeschossen in Guyana.

Guyana besteht hauptsächlich aus Regenwald – und hat ein riesiges Ölfeld vor der Küste

Das kleine Land in Südamerika steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Der eigentlich abgewählte Präsident zögerte erst zwei Jahre lang Neuwahlen hinaus, nun verschleppt er seit Monaten die Auszählung der Stimmen. Vorher hatte er lukrative Deals mit Ölfirmen geschlossen (Miami Herald/Blickpunkt Lateinamerika). Denn vor Guyana wurden riesige Ölfelder entdeckt – und genau deswegen war Tom vor Ort.