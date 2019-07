Tech

Die Empörung über Spendenaufrufe von Influencern wie Louisa Dellert ist unehrlich

Einfach mal die Klappe halten.

Louisa Dellert ist, nach eigener Beschreibung, "Aktivistin für das Gute", eine Influencerin, die sich in sozialen Netzwerken für Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzt. Louisa, 29, hat einmal als Fitnessbloggerin angefangen, nach einer Herz-OP durchlief sie jedoch einen Lebenswandel. Heute trifft sich mit Politikerinnen und Politikern, ist in Talkrunden zu Gast oder unterhält ihre Follower, indem sie in ihren Videos in eine Haarbürste singt.

Was sie mit Werbung für nachhaltige Produkte verdient, reicht allerdings ihren eigenen Worten zufolge nicht aus, um weiterhin durch das Land zu fahren und sich für die Themen einzusetzen, die ihr wichtig sind.

Am Dienstag startete Louisa Dellert deshalb einen Aufruf und bat um Spenden.

Lange habe sie darüber nachgedacht, erklärt sie in einem Video, und wolle es nun einfach mal probieren.

Es folgte: ein Shitstorm. In privaten Nachrichten wurde sie beleidigt, auf ihrem Handy bekam sie Anrufe von unbekannten Nummern. Die Belästigungen gingen so weit, dass sie sich dazu entschloss, sich für einige Tage zurückzuziehen. Den Spendenaufruf hat sie mittlerweile gelöscht, auch für ein geplantes bento-Interview stand sie deshalb nicht mehr bereit.

Die Wut, die Louisa abbekommt, speist sich vor allem aus dem Eindruck, sie würde betteln. Es sei "eine Frechheit, womit man mit gutem Aussehen durchkommt". In Kommentaren wird ihr geraten: "Geh arbeiten". Oder: "Such dir einen Job wie normale Menschen auch."

Doch was Louisa Dellert macht, ist Arbeit.

Wenn sie sich im Bundestag mit Philipp Amthor (CDU) trifft und ihm vor laufender Kamera die Fragen ihrer Community stellt, informiert sie ihre 380.000 Follower. In ihrer Story erklärt sie auch mal die Zusammenhänge aktueller Politik oder regt eine Diskussion über eine Ökosteuer fürs Fliegen an.

Inhalte, die professionell produziert werden, müssen irgendwie bezahlt werden. Man stelle sich das einmal in einem anderen Zusammenhang vor: Ein Restaurant macht eine Umfrage unter seinen Gästen, wie viel sie bereit wären, für ein Steak zu zahlen. Der Koch findet sein Steak sehr gut, aber es müsste teurer werden, damit man es auf die Karte nehmen kann. Sinnvollerweise kann man als Gast da sagen: "Nichts, ich mag kein Fleisch, danke". Oder "Nein, ich esse so was nur, wenn ich es geschenkt kriege". Oder eben auch einen Betrag nennen. Die Pöbler aber motzen: "Was willst du von mir, ich sehe kein Steak, geh doch erst mal arbeiten." Eine absurde Vorstellung.

Dabei sind auch die Kanäle, auf denen "das Steak" nichts kostet, für die Follower natürlich nicht umsonst. Sie zahlen mit Aufmerksamkeit. Auf Social Media geschieht das häufig durch Werbeeinnahmen – mit Werbepostings oder monetarisierten Videos auf YouTube.