Das Abi schaffte ich, wenn auch nur mittelmäßig: 2,5 war mein Durchschnitt.



Nach dem Abschluss gab es Leute, die genau wussten, was sie machen wollten: Welches Studienfach, in welche Stadt sie ziehen wollten. Dieses Gefühl hatte ich nicht. Nur, weil alle in meiner Familie Ärzte sind, wollte ich nicht dasselbe machen. Außerdem: Mit meinem Schnitt hätte das sowieso nicht geklappt.

Also studierte ich erst einmal ein bisschen ins Blaue. Asienwissenschaften mit Schwerpunkt Japanologie und Arabisch. Ich interessierte mich damals sehr für asiatische Kultur. Ich hatte keinen Plan, was ich damit hätte werden sollen – ich wollte wohl einfach gegen den Strom schwimmen.

Nach meiner Bachelor-Arbeit reiste ich für ein Auslandssemester nach Tokio. Ich ging in mich. Mit dem Abschluss sah ich keine Perspektive – was hätte ich mit einem Japanologie-Bachelor auf dem Arbeitsmarkt machen sollen?

Da entschied ich mich: Ja, ich will Medizin studieren.

Erst einmal überwand ich meine Abneigung, Fleisch anzufassen. Nicht im Studium, sondern im "echten" Leben: Ich wollte Hähnchen essen und hatte kein Besteck. Ich musste es mit meinen Fingern anfassen, das war zuerst eine ziemliche Überwindung. Aber ich schaffte es und dachte: Vielleicht würde es doch klappen mit mir und dem Anatomiekurs.

Nur eben nicht in Deutschland. Dafür war mein Abi zu schlecht.

Wer in Deutschland Medizin studieren will, für den gibt es mehrere Zulassungsmöglichkeiten. 20 Prozent der Plätze werden nach der Abiturnote vergeben, dafür gibt es in jedem Bundesland eigene NC-Werte. Nur die Besten der Besten haben Chancen: Für das kommende Wintersemester gilt bis auf zwei Bundesländer überall eine Beschränkung von 1,0. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen darf man immerhin einen Schnitt von 1,1 haben (Hochschulstart.de).