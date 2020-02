4 Für Hartnäckige: Irritiere deine "Gegner".

Die Diskussion ist in vollem Gang, jeder unterbricht jeden und du kommst trotz Räuspern und Kopfschütteln einfach nicht zu Wort. Nives empfiehlt eine Maßnahme aus der Selbstverteidigung, die sich auch in der Diskussionsrunde anwenden lässt: Irritation.

Auf der Straße bei der Selbstverteidigung hieße das zum Beispiel, dass du extra laut "Feuer!" brüllst und mit dem Fuß aufstampfst, wenn du bedrängt wirst. Das irritiert deinen Angreifer, so dass er vielleicht stockt und du Zeit zum Weglaufen bekommst.

Auf die Diskussionsrunde angewendet, könntest du deine Gesprächspartner irritieren, indem du zum Beispiel kurz in die Hände klatschst oder mit einem Löffel gegen ein Glas schlägst und so die Aufmerksamkeit auf dich lenkst.

5 Achte auf deine Stimme.

Beide Expertinnen wissen aus ihrer Berufserfahrung, dass viele Menschen oft plötzlich höher, undeutlicher und leiser sprechen, wenn sie aufgeregt sind. Andere erkennen das als Unsicherheit, bewusst oder unbewusst, und neigen dann eher dazu, diese Menschen zu unterbrechen.

Männer haben dagegen von Natur aus eine tiefere Stimme, die durchdringungsfähiger sei als hohe Stimmen von vielen Frauen, erklärt Nespital. Und sie neigen eher dazu, andere zu unterbrechen und energischer zu diskutieren – was Frauen häufiger mit sich machen lassen, wie mehrere Studien (zum Beispiel diese) zeigen.

Da helfe tatsächlich nur Training, sagt Nespital. In der Vorbereitung auf die Diskussion, könne man zum Beispiel zählen, bis man seine mittlere Sprechstimme wiedergefunden hat, rät sie. In der Situation selbst bliebe einem nur, bewusst auf seine Stimme zu achten. Gegen das Unterbrechen helfe, den Unterbrecher direkt darauf hinzuweisen, dass man noch nicht fertig sei.

Interessant: "Eine Studie hat gezeigt, dass in Ländern, in denen die Gleichberechtigung der Frau weit fortgeschritten ist, die Frauen mit einer tieferen Stimme sprechen", erzählt Nives. Körperliche oder hormonelle Ursachen konnten in der Studie ausgeschlossen werden, man vermutet, es liege daran, dass Frauen heute selbstbewusster und beruflich erfolgreicher sind. (Tagesspiegel)

6 Tu so, als seist du selbstbewusst – dann wirst du es auch.

"Emotionen haben Wirkung auf die Körpersprache, aber auch umgekehrt", erklärt Nives. Stell dir zum Beispiel vor, um dich herum sei sehr viel Raum – und den nimmst du auch ein. Denn dann wirke man auch nach außen viel präsenter und selbstbewusster.

"Das ist aber keine Einbahnstraße, die nur von innen nach außen führt", ergänzt sie. Wer auf eine selbstbewusste Körperhaltung achtet, wird mit der Zeit auch innerlich selbstbewusster und sicherer. Also: Brustbein anheben, Schultern nach hinten.

7 Steigere dich.

Schüchternen Menschen fällt es oft sehr schwer, sich in Diskussionen einzubringen. Dagegen hilft nur Übung. "Beginne im Vertrauten", rät Nespital. Ergreife häufiger das Wort, wenn du mit deiner Familie oder Freunden zusammen sitzt, und teile mit, was du über ein Thema denkst. Steigere dich dann, indem du auch bei Menschen, die du nicht so gut kennst, zum Beispiel in Seminaren, mehr Redebeiträge bringst. Irgendwann fallen dir Diskussionen viel leichter.