b Arbeit und Privates trennen

"Wir können das Thema auch bei einem Abendessen besprechen": Wenn es um deutlichere Signale geht, rät Ursel dazu, klar zu machen, dass du die Ebenen nicht vermischen willst. Du kannst dich zwar erst einmal für die Einladung bedanken, aber dann zum Beispiel betonen, dass du ungern eine Arbeitsbesprechung in den privaten Bereich verlegen möchtest und dich lieber weiterhin im Hochschulkontext austauschst.

c Dem Täter sein Verhalten aufzeigen

Deine Dozentin oder dein Dozent zeigt deutliches Interesse, bedrängt dich vielleicht sogar körperlich. Aus ihren Club-Erfahrungen als Türsteherin rät Navina vor allem dazu, stark zu bleiben – oder zumindest so zu wirken. Den Blick halten, fest am Boden stehen und dem Gegenüber sein Verhalten aufzeigen und ansprechen: "Ihre Hand liegt auf meiner Hüfte." Eine Hand liege nie aus Versehen auf der Hüfte eines anderen Menschen. Dass man das weiß, könne man dem Täter so zeigen. Vielleicht fühle er sich dadurch ertappt, sagt Navina. Das Verhalten könne so begrenzt und beendet werden.

Ursel rät, das Interesse klar zurückzuweisen. Wenn es daraufhin eine schwierige Reaktion gibt, versuche das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden und zu gehen.

Bei entsprechenden Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen in der Hochschule kannst du klären, wie du weiter mit der Situation umgehen kannst und willst und welche Unterstützung es dafür an der Hochschule gibt.

Hier findest du Hilfe

Zum Teil versuchen Außenstehende, Sexismus zu bagatellisieren. Selbst Betroffene spielen das Thema manchmal runter. Aber wenn jemand dich bedrängt und so dafür sorgt, dass du dich an deinem Arbeitsplatz, der Uni, nicht mehr wohl fühlst, dann ist das keine Bagatelle.

An vielen Hochschulen gibt es inzwischen Antidiskriminierungsstellen, zum Beispiel an der Uni Lübeck, der Uni Frankfurt oder der Uni Marburg. Dort werden Beratungsgespräche angeboten und du kannst offizielle Beschwerden einreichen. "Leider sind diese Stellen häufig nicht sehr bekannt und auch zu gering ausgestattet, um ausreichend Öffentlichkeitsarbeit zu ihren Angeboten zu machen, sodass viele gar nicht wissen, dass es an ihrer Hochschule welche gibt", sagt Ursel von der Beratungsstelle ADE der Uni Bremen.

Wenn es eine solche Einrichtung an deiner Hochschule nicht gibt, rät sie, sich an die Frauenbeauftragten, Studierendenberatungen oder psychosoziale Beratungsstellen zu wenden. Auch Vertreterinnen und Vertreter im AStA oder andere Interessenvertretungen der Studierenden können wichtige Ansprechpartner sein.