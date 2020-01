Gerechtigkeit

Landwirtin Sophie verklagt die Bundesregierung – weil die beim Klimawandel schlampt

Was sie und ihre Mitstreiter sich von der Klage vorm Bundesverfassungsgericht erhoffen.

Ist Klimaschutz ein Grundrecht? Über diese Frage muss bald das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden. Denn neun junge Menschen wollen gemeinsam mit Umweltverbänden genau darauf klagen. Sie sehen durch die Klimakrise ihre Zukunft gefährdet.

Neben "Fridays for Future"-Aktivistin Luisa Neubauer sind das vor allem junge Bäuerinnen und Bauern, die schon jetzt mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen haben. Eine von ihnen ist Sophie Backsen.

Die 21-Jährige kommt von der Nordseeinsel Pellworm, wo ihre Familie einen Biohof betreibt. Gemeinsam mit zwei anderen Familien hatten die Backsens bereits im vergangenen Jahr eine Klimaklage beim Berliner Verwaltungsgericht eingereicht – diese wurde jedoch als unzulässig abgewiesen, weil es zu diesem Zeitpunkt nur Kabinettsbeschlüsse gab, in denen die Klimaziele der Bundesregierung festgelegt waren, nicht aber ein Gesetz. (DER SPIEGEL)

Mittlerweile gibt es jedoch das Klimapaket – und die neun jungen Aktivistinnen und Aktivisten wagen gemeinsam mit Greenpeace, Deutscher Umwelthilfe und Germanwatch einen neuen Versuch beim Bundesverfassungsgericht.

Im Interview mit bento erklärt Sophie, weshalb sie nicht aufgibt – und warum sie durch den Klimawandel ihre Existenz bedroht sieht.

bento: Sophie, wann haben du und deine Familie das erste Mal den Klimawandel als Problem für euch erkannt?



Sophie: In der Landwirtschaft beschwert man sich ja sowieso immer: Es ist zu nass, zu kalt, zu warm. Aber wirklich extrem war es für uns ab dem Winter 2017/2018: Da hat es total viel geregnet und Pellworm läuft dann einfach voll – wie eine Badewanne. Wir bekommen dann große Probleme mit der Entwässerung der Felder. Gleich darauf folgte dann ein ziemlich trockener Sommer und auch der letzte Sommer war sehr heiß und trocken. Da haben wir dann gedacht: Okay, das ist jetzt nicht mehr so normal.

bento: Wetter ist nicht gleich Klima. Woher weißt du, dass die Phänomene mit der Erderhitzung zu tun haben?

Sophie: Mein Großvater hat das einmal so beschrieben: Früher gab es so einen trockenen, heißen Sommer in 100 Jahren und jetzt gibt es drei solcher Sommer in zehn Jahren. Es werden einfach immer mehr Wetterextreme in kürzerer Zeit. Daran merkt man, dass es nicht mehr nur Wetter ist, sondern sich das Klima ändert.