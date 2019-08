Future

Lieber leben statt leisten: Mein Stress-Level ist kein Erfolgsindikator

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

Ich sitze auf dem Balkon, halte mein Gesicht in die Sonne und nippe an meinem Kaffee. Ich genieße die entfernte Geräuschkulisse einer beschäftigten Großstadt im Hintergrund. Keine Ahnung, wie spät es ist. Vielleicht elf, vielleicht auch schon fast eins – es ist ohnehin egal. Ich muss nichts erledigen, beim Sport war ich schon, in der Uni steht auch nichts an.

Und trotzdem fühle ich mich nicht so richtig gut. Es ist Montag. Die meisten Menschen sitzen jetzt in Büros, arbeiten in der Werkstatt oder lernen in der Bibliothek. Und ich? Ich mache einfach gar nichts.

In der Regel bin ich an vier von fünf Wochentagen in der Uni, mittwochs auf der Arbeit. Ich mache regelmäßig Sport, habe eine saubere Wohnung und treffe mich häufig mit meinen Freundinnen und Freunden. Mit anderen Worten: Ich habe mein Leben im Griff.

Warum fällt es mir dann schwer, einfach mal zu entspannen – ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen?

In meinem Freundes- und Bekanntenkreis redet jeder davon, wie viel Stress er hat – aber niemand traut sich, eine Faulenzer-Phase zu kommunizieren. Wir profilieren uns damit, wer am meisten arbeitet und damit die größten Erfolge erzielt. Und wenn jemand von uns in seinem Studium nicht mit regelmäßigen Nervenzusammenbrüchen zu kämpfen hat, ist das ein Zeichen von Faulheit.

"Wir bemessen unseren sozialen Wert daran, wie viel wir leisten und eben nicht, wie gut es uns geht", sagt Prof. Dr. Hannes Zacher, Arbeitspsychologe an der Universität Leipzig.