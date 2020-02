Inzwischen zeigen einige Menschen auf Instagram das Landleben. Sie nennen sich Bauernbengel oder Deichdeern. In Berlin wurde neulich sogar zum ersten Mal ein Preis für Influencer vom Land vergeben, der "agrarheute digital future award". Auch Ann-Christin war nominiert. Auf der Website des Awards wird sie als "Die Selfie-Königin" bezeichnet. "Was unterscheidet sie vom typischen Insta-Girl? Eine Menge – denn sie hat wirklich was zu sagen!", heißt es dort. Und weiter: "In der Bilderwelt von 'annii610' wird Landwirtschaft supercool und ein echtes Must-have."

Gewonnen hat Ann-Christin am Ende zwar nicht, aber sie hat sich gefreut, die anderen Menschen hinter den Instagram-Accounts mal zu sehen. "Bislang kannten wir uns nur aus dem Netz", sagt sie. "Es war cool, sich endlich mal persönlich zu treffen."



Ann-Christin sieht sich selbst nicht als Influencerin, eher als öffentliches Gesicht für die Landwirtschaft.

Sie setzt sich dafür ein, dass Landwirtinnen und Landwirte mehr Wertschätzung erhalten und sichtbarer werden. Neulich ist sie zu einer Demo mitgefahren:



Treckerdemo

"Guten Morgen ihr alle", begrüßt annii610 ihr Followerinnen und Follower. Man hört den Warnblinker ticken und in ihrem Gesicht flackern die Lichter der anderen Trecker. Im Korso fahren sie über Göttingen nach Hannover. Sie fährt inmitten von 300 Treckern, LKWs und Autos. Dahinter staut sich der Verkehr. annii610 sagt: "Es muss halt mal was Radikales passieren." Dann beantwortet sie die Fragen ihrer Community. Viele wollen wissen, warum die Landwirte streiken. annii610 sagt: "Wir wollen ein Zeichen setzen, uns zeigen." Man habe nichts gegen Umweltauflagen oder neue Verordnungen, aber die Bürokratie könne man nicht mehr stemmen. Sie fühle sich als Landwirtin nicht gesehen. In Hannover postet annii610: "So viele Bauern, so viel Zusammenhalt – es ist der Wahnsinn!"

(Auszug von Ann-Christins Instagram-Profil, aus dem Highlight "Treckerdemo")

Ann-Christins Familie gehören 20 Hektar Land. Sie bauen vor allem Getreide und Kartoffeln an. Alles zur Eigenversorgung oder als Futter für die Tiere. Nur ein paar Pferdehalter in der Umgebung versorgen sie mit Heu. Der Hof ist zum Nebenerwerb geworden. Heute bräuchte man schon mindestens 100 Milchkühe und zwischen 100 bis 150 Hektar Fläche, um eine Familie ernähren zu können. Ann-Christins Vater bezeichnet die Landwirtschaft als aufwendiges Hobby. "Papa wollte ja zuerst nicht, dass ich Landwirtin werde", sagt die Tochter.