Möglichst persönlich verhandeln:

Wer sich seinen Kundenstamm gerade noch aufbaut, weiß, dass die erste Kontaktaufnahme häufig per Mail läuft. Doch wer kann, sollte seinen Auftraggeber in ein persönliches Gespräch verwickeln. "Wenn es geht, führen Sie die Verhandlungen am Telefon. Dabei lassen sich offene Fragen schnell klären und wenn der potenzielle Kunde weiß, was er zu erwarten hat, wird der Preis idealerweise zur Nebensache", sagt Kimich.

Nicht unter Wert verkaufen:

Menschen in der Kreativbranche gehen häufig Aufträge für weniger Geld ein, weil sie Projekte spannend finden. Doch damit machen sie sich unglaubwürdig, findet Kimich. "Gerade dort, wo der Markt enger ist, ist die eigene Positionierung wichtig. Das kann bei Journalisten etwa mithilfe der eigenen Schreibe gelingen oder der Persönlichkeit, die so polarisierend ist, dass die Kunden einen deshalb buchen." Wer sich dennoch auf Rabatte einlässt, sollte das laut der Expertin nie ohne Gegenleistung tun. Bei einem Vortrag kann das zum Beispiel das Auslegen der eigenen Flyer sein.

Verhandlungen üben:

Kein Mensch würde auf den Sportplatz gehen, ohne sich vorher warm zu machen. Deswegen sollte man mit anderen Selbstständigen so häufig wie möglich über Geld sprechen und Trainingsgruppen gründen, in denen man Honorarverhandlungen übt und seine eigenen Erfahrungen teilt. Das sei gerade für Frauen von Vorteil, die zu Beginn ihrer Karriere häufig nicht mutig genug in die Verhandlungen gingen. "Frauen haben zwei hinderliche Eigenschaften: Perfektionismus und Tiefstapelei – und das ist eine schlechte Kombination. Wer wahrgenommen werden will, muss aktiv auf die Kunden zugehen und darf nicht darauf warten, gefragt zu werden", sagt Kimich

Reserven anlegen:

Die Verhandlungstrainerin empfiehlt Selbstständigen gerade zu Beginn ihrer Tätigkeit eine Geldreserve für etwa ein Jahr auf dem Konto zu haben und sich zusätzlich einen Brot- und Butterjob zu suchen, der einem die Miete sichert. "Das beruhigt bei Verhandlungen ungemein und zwingt einen nicht dazu, jeden Job annehmen zu müssen."



In vielen dieser Tipps und den dazugehörigen Problemen erkenne ich mich selbst wieder, doch ich mache mir auch bewusst, dass einige Dinge eben Zeit brauchen. So ist das auch mit der Buchhaltung oder den speziellen Versicherungen für Selbstständige, in die ich mich erstmal reinfuchsen musste. Worauf man dabei achten muss, darum geht es in der nächsten Folge.