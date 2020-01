Die Gründerinnenberaterin hat für ihre Klientinnen verschiedene Tipps und Techniken zusammengestellt, mit denen man an seiner Haltung arbeiten kann. Drei davon hat sie bento verraten:

Erfolge festhalten: Selbstständigkeit ist ein ständiges Auf und Ab. An einem Tag ist man stolz auf sich und seine Leistung, in der nächsten Woche ärgert man sich. Darüber, wie zäh ein Vorgang läuft oder warum ein Honorar nach Wochen noch nicht auf dem Konto eingegangen ist. Das zu akzeptieren, ist eine enorm wichtige Erkenntnis. Tanja Lenke ermutigt deshalb Gründerinnen dazu, ihre Erfolge schriftlich festzuhalten. "Wir vergessen diese ansonsten sehr schnell, gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Wenn wir uns dann durchlesen oder ansehen können, was wir bereits alles gestemmt haben, ist das motivierend und sorgt für Auftrieb", sagt sie.

Selbstreflektion: Um seine Sichtweise zu kontrollieren und festzustellen, welche Denkmuster einen belasten, hilft es, sich seine eigenen Gedanken einmal zu verschriftlichen. "Am besten stellt man sich dafür einen regelmäßigen Wecker und schreibt nieder, was einem gerade durch den Kopf geht", sagt Lenke. Danach folgt die Analyse. "Wir müssen uns überlegen, wie wir die Probleme in eine Lösung umwandeln." Wer zum Beispiel in Sachen Technik nicht versiert ist, sollte sich überlegen, mit welcher Unterstützung er eine gute Homepage für seine Dienstleistung aufbauen kann, anstatt zu verzweifeln oder es ganz sein zu lassen. Nützlich sind auch Tagebücher, in die man notiert, was an dem Tag gut oder schlecht gelaufen ist und mit deren Hilfe man Struktur in das Chaos in seinem Kopf bringt. Letztendlich muss jeder seinen eigenen Weg finden, mit dem er sich wohlfühlt. Ich etwa habe damit begonnen, einmal in der Woche zu reflektieren – manchmal schriftlich, manchmal nutze ich auch einfach eine lange Bahnfahrt dafür, meine Gedanken zu sortieren.

Visionboard gestalten: Es ist einfacher Ziele zu erreichen oder Träume wahr werden zu lassen, wenn wir sie vor uns sehen, meint die Berliner Mentorin. "Sie sind dann verbindlicher und prominenter." Dabei unterstützt ein sogenanntes Visionboard oder eine Zielcollage, wie es auf Deutsch heißt. Häufig wird dafür eine Pinnwand genommen, an die man alles heftet und notiert, was man sich in den unterschiedlichen Lebensbereichen wünscht. Das kann beispielsweise ein eigenes Büro sein oder ein Urlaubswunsch, den man sich mit einem bestimmten Auftrag erfüllt. "Ich werfe jeden Tag einen oder mehrere Blicke auf mein Visionboard. Erst dann widme ich mich meinen To-dos", sagt Lenke.

In der nächsten Folge geht es darum, warum Kunden meist nicht von allein auf Gründerinnen und Gründer zukommen und Akquise deshalb so wichtig ist.