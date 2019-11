Die Herausforderungen:

Zeitmanagement und Organisation: Wer einmal gegründet hat, weiß, wie schwierig es gerade am Anfang ist, sich selbst zu organisieren. Kommen Kinder hinzu, wird ein strukturierter Tagesablauf noch wichtiger. "Ich halte es für sinnvoll, sich feste Wochenpläne zu machen, in denen man festlegt, wann man was angeht. Morgens den Haushalt zu schmeißen, sich nachmittags mit dem Kind zu beschäftigen und seinen Job am Abend zu erledigen, wird auf Dauer nicht funktionieren und belastet die eigene Gesundheit", sagt Bettermann.



Ist das Kind beispielsweise in der Schule, rät sie, diese Zeit effektiv zu nutzen und Dinge wie den Haushalt hintenanzustellen. Wichtig sei es, Prioritäten zu setzen und nicht an den Stunden mit der Familie und Freunden zu sparen. "Die tun einem gut und laden den Akku wieder auf. Man muss den Anspruch ablegen, überall perfekt sein zu müssen. Wenn die Fenster einmal später geputzt werden, dann ist das eben so", sagt Bettermann.

Der Arbeitsplatz: Wer im Homeoffice tätig ist, spart am Arbeitsweg und kann Zeitfenster nutzen - etwa, wenn der Nachwuchs mittags schläft. Aber nicht in jeder Situation klappt die Aufteilung so gut: "Dieses Bild von Mama am Laptop und das Kind spielt friedlich daneben hat wenig mit der Realität zu tun", sagt die dreifache Mutter. Hilfreich könne zum Beispiel eine Kombination aus Homeoffice und Coworking sein.

Mittlerweile gibt es in einigen Städten sogar spezielle Angebote für Selbstständige mit Kindern. In Berlin hat vor einigen Jahren mit "Coworking Toddler" einer der ersten Coworking Spaces mit angegliederter Kita aufgemacht, in ganz Deutschland haben ähnliche Angebote eröffnet, bei denen Betreuungsmöglichkeiten dazugehören.