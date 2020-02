Klare Zielsetzung

Formuliere konkrete Ziele für die nächsten fünf Jahre. Entwickle ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen, mit dem du eine individuelle Akquisestrategie für dein Unternehmen aufbaust. Gerade weil es so viele Möglichkeiten und Tools gibt, brauchst du einen klaren Fokus, um genau die passenden für dich auszuwählen.

Idealkunde beschreiben

Damit du ein passgenaues Angebot und eine erfolgreiche Strategie entwickeln kannst, musst du wissen, was dein Ziel- oder Idealkunde braucht, vor welchen Herausforderungen er steht, was ihn beschäftigt und was er verbessern will. Lege dir einen Kundenavatar an, damit du die Ansprüche deiner Zielkunden so genau wie möglich erfasst.

Die innere Haltung

Die meisten Menschen wissen, was zu tun ist, setzen es aber nicht um. Das kann verschiedene Gründe haben. Hast du Angst, im Akquisegespräch von deinem Kunden als aufdringlich wahrgenommen zu werden? Oder fürchtest du dich vor Zurückweisung? Prüfe also deine innere Haltung. Gibt es Skills, die dir noch fehlen? Das können etwa Fähigkeiten in der Kundenansprache oder im Marketing sein. Trainiere diese oder hol dir dafür Unterstützung.

Das passende Angebot

Jetzt geht es darum, deinem Kunden zu zeigen, wie du ihm dabei hilfst, seine Herausforderungen besser zu meistern. Präsentiere dein Angebot so, dass dein Adressat sofort versteht, wie er durch die Zusammenarbeit mit dir profitiert. Dann wird er auch bereit sein, einen angemessenen Preis zu bezahlen.

Deine persönliche Strategie

Vielleicht hast du schon bei anderen beobachtet, wie bestimmte Strategien erfolgreich angewendet werden – und möchtest genau das auch. Du legst voller Elan los und merkst auf dem Weg, dass es so nicht funktioniert. Du bist frustriert, weil du glaubst, du hättest etwas falsch gemacht – dabei ist es nur einfach nicht dein Weg. In Akquise und Verkauf ist das stärkste Argument immer Authentizität. Wähle daher eine Strategie, die auf deine Persönlichkeit abgestimmt ist.

Also: Kundenakquise ist kein To-Do in der Selbstständigkeit, das irgendwann vollständig abgehakt ist. Auch wenn das Auftragsbuch für die kommenden Wochen voll ist, muss die Zeit danach mitgedacht werden. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich in den kommenden Monaten für mich umsetzen möchte – schließlich beginnt Anfang März bereits das zweite Jahr meiner Freiberuflichkeit.

Und damit endet leider auch diese Kolumne. Eine Folge gibt es aber noch: das Fazit nach einem Jahr.