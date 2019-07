Fühlen

Alles schließt um 22 Uhr. Warum ich die Abende auf dem Land trotzdem vermisse

Samstagabend, kurz vor zehn in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg. Ich sitze in der Küche meiner Eltern und warte mit einer Freundin darauf, dass ein Freund uns abholt. Es fühlt sich an, als sei ich wieder 17.

Unsere Elternhäuser sind nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt, dazwischen eine Kirche, eine Grundschule und ein Tante-Emma-Laden. Wer hier lebt und ein Auto besitzt, hat alles, was er braucht. Draußen ist es fast still. Die Tankstelle am Ortseingang schließt in wenigen Minuten.



Ich lebe heute mehr als 500 km entfernt in Hamburg. Meine Freunde in Stuttgart oder Südamerika. Treffen wir uns in unseren Heimatdörfern, ist es wie früher. Und es stellt sich dieselbe Frage:



Wo bekommen wir jetzt noch ein Bier her?

Früher habe ich mich nach der Großstadt gesehnt, heute sind die Abende auf dem Dorf für mich eine Flucht. Auf dem Land gibt es nach Sonnenuntergang nichts außer Stille, die gelegentlich vom Klappern sich schließender Rolläden durchbrochen wird.



Es gibt keinen Späti und keinen Hipster-Laden mit Craft-Gin-Auswahl. Stattdessen Seniorenteller, Kaffee in Kännchen und Abendessen um 18 Uhr. Selbst am Wochenende schließen in der nächstgrößeren Kurstadt alle Gaststätten spätestens um zehn.

In den meisten Nächten bleibt danach nur die Raucherkneipe. Ein unterirdischer Zufluchtsort für alle zwischen 16 und 60 Jahre, die um keinen Preis nach Hause wollen. Ein Raum mit Billardtisch, alten Nummernschildern an den Wänden und ohne Handyempfang.