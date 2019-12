Künstlersozialkasse:

Freiberufler wie ich, die künstlerische oder publizistische Tätigkeiten ausüben, haben einen großen Vorteil: Sie dürfen die Aufnahme in die Künstlersozialkasse (KSK) beantragen. Die KSK bietet selbständigen Künstlern und Publizisten sozialen Schutz in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Wie Arbeitnehmer zahlen Mitglieder nur etwa die Hälfte der Versicherungsbeiträge, der andere Beitragsanteil wird über die KSK finanziert. Das Verfahren kann sich zum Teil zwar über Monate ziehen, weshalb ich mich erst einmal freiwillig krankenversichern musste. Das war deutlich teurer, doch am Ende lohnt sich das Warten. Außerdem erhält man in der Regel die zu viel gezahlte Differenz ab Antragseingang zurück.

Kosten: Beträgt dein Jahreseinkommen beispielsweise 10.000 Euro müsstest du laut der Künstlersozialkasse monatlich etwa 150 Euro zahlen. Wie sich das genau zusammensetzt, könnt ihr hier nachlesen.

Berufsunfähigkeitsversicherung:

Unfälle oder Krankheiten können dazu führen, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Das ist für Selbstständige besonders prekär. Die Erwerbsminderungsrente der gesetzlichen Rentenversicherung bietet nur eine Grundversorgung, mit der sich der gewohnte Lebensstandard kaum aufrechterhalten lässt. Dagegen kann die Berufsunfähigkeitsversicherung schützen.

Kosten: Der Beitrag für diese Versicherung richtet sich unter anderem danach, wie hoch das Risiko ist, sich in einem Job zu verletzen. Aber auch das Alter und der Gesundheitszustand der zu versichernden Person sowie die Höhe des Leistungsumfangs spielen eine Rolle. Wäre ich etwa eine 30-jährige Architektin und würde 1500 Euro Rente bis zu meinem 65 Lebensjahr absichern, läge der Beitrag je nach Anbieter bei etwa 45 bis 140 Euro im Monat. Hier lohnt sich also ein ausführlicher Vergleich.

Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung:

Die Betriebshaftpflichtversicherung springt ein, wenn Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder Besucher auf eurem Firmengelände zu Schaden kommen und ihr als Unternehmer dafür haftet. Voraussetzung ist, dass der Schaden entstanden ist, weil ihr selbst oder einer eurer Mitarbeiter einer betrieblichen Tätigkeit nachgegangen ist. Abdeckt sind auch Schäden, die durch das Firmengebäude, die Produktionsstätten oder das Betriebsgelände verursacht werden. Räumt ihr auf eurem Gelände beispielsweise im Winter nicht rechtzeitig die Wege und jemand rutscht aus und verletzt sich dabei, könnte diese Police helfen. Sie lohnt sich deshalb für Gründerinnen und Gründer, die über ein eigenes Firmengelände oder Büro verfügen, wo sie Kunden und Lieferanten empfangen.

Kosten: Auch bei dieser Versicherung kommt es wieder stark darauf an, in welcher Branche ihr tätig seid und was es alles abzusichern gilt. Ein selbstständiger IT-Dienstleister würde monatlich etwa 15 Euro bezahlen.

Betriebsunterbrechungsversicherung:

Ganz ähnlich ist es bei der Betriebsunterbrechungsversicherung. Diese tritt ein, wenn ihr aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen nicht weiterarbeiten könnt, zum Beispiel wenn es einen Brand im Lager gibt oder Naturkatastrophen die Auslieferung der Ware verhindern. Das kann auch Freiberuflern passieren, wenn zum Beispiel in ihrem Büro eingebrochen wurde und sie deshalb nicht weiterarbeiten können. In der Regel übernimmt der Versicherer dann vorübergehend die Löhne, Gehälter, Sozialausgaben, Mieten und den entgangenen Gewinn.

Kosten: Wieder einmal gilt: Die Beiträge richten sich nach Art und Größe eures Unternehmens

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Schon ein kleiner Fehler kann in einigen Berufszweigen einen enormen finanziellen Schaden beim Mandanten oder Kunden anrichten, weswegen für einige Selbstständige der Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung obligatorisch ist. Darunter fallen etwa Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte oder Steuerberaterinnen und Steuerberater.

Kosten: Wie viel eine Vermögensschadenhaftpflicht kostet, hängt vor allem davon ab, wie hoch das Risiko eures Unternehmens ist, einen Schaden zu verursachen. Ich könnte mit einem Artikel beispielsweise Persönlichkeitsrechte verletzen. Bei der Standarddeckungssumme von 100.000 Euro beläuft sich mein Jahresbeitrag auf etwa 140 Euro.

Rentenversicherung:

Gerade junge Gründer vernachlässigen das Thema Altersvorsorge häufig – zum Teil mit fatalen Folgen: „Die Zahlungen sollte man wirklich aufrechterhalten, wenn man das Angestelltenverhältnis verlässt und auch über zusätzliche Möglichkeiten nachdenken“, rät Finanzcoach Sven Kesberger. Anders als die Krankenversicherung ist die Rentenversicherung in Deutschland keine Pflichtversicherung, wobei manche Freiberufler trotzdem per Gesetz verpflichtet sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das gilt zum Beispiel für Bildungs- und Pflegeberufe.

Kosten: Wie ihr eure Altersvorsorge gestaltet, ist euch selbst überlassen. Ihr könnt freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung werden, eine private Rentenversicherung wählen oder euch für eine Kombination beider Modelle entscheiden. So habe ich es gemacht.

In der nächsten Folge wird es wieder etwas emotionaler und persönlicher: Es geht um die Frage, wie man mit Rückschlägen umgeht und ob man akzeptieren muss, dass die Selbstständigkeit ein permanentes Auf und Ab ist.