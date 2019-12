Alle anderen Tage sind extrem unterschiedlich, außer in einem Aspekt: dem Daily Scrum, also dem täglichen 15-minütigen Morgenmeeting, in dem jedes Teammitglied sagt, was es gestern erreicht hat und was es heute erreichen will.

bento: Was machst du dann während eines Sprints, während das Team entwickelt?

Sören: Das, was ansteht. Ich bin zum Beispiel viel mit Problemlösungen beschäftigt. Wird ein Entwickler von seiner Arbeit abgelenkt, weil kurzfristig jemand andere Dinge von ihm will, die nicht eingeplant waren, rede ich mit den Beteiligten. Im Zweifelsfall halte ich Aufgaben, die nicht zu unserem Ziel passen, vom Team fern. Die Idee dabei ist, dass das Team fokussiert und ohne Ablenkung arbeiten kann und sich nicht noch um interne Politik kümmern muss.