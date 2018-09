Ich bekomme Bafoeg und gehe arbeiten. Laut Bafoeg-Amt darf ich aber nur 400 Euro dazu verdienen. Das reicht nicht. Das Geld, das ich mir geliehen habe, brauchte ich zum Leben. Ich fahre davon nicht in Urlaub, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Und ich gehe auch nicht shoppen.

Mein einziger Luxus, so muss man das leider nennen, ist meine eigene Wohnung. Die kostet 500 Euro im Monat. Klar könnte ich in ein WG-Zimmer ziehen, das günstiger ist – aber ich bin 28 Jahre alt und will das einfach nicht mehr.