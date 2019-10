Gibt es so etwas wie schlechtes Netzwerken?

Beim Netzwerken kann man sehr viel falsch machen. Warum freuen sich manche Leute, dass sie bei XING 1000 Kontakte haben? Auf Veranstaltungen stelle ich immer wieder fest, dass manche Teilnehmer in ein Gespräch nicht richtig eintauchen können. Sie stellen sich wie bei einer Fast-Food-Kette an, sammeln Visitenkarten, oder holen ihre Smartphones raus und vernetzen sich online. Sie wollen alles so schnell wie möglich mitnehmen. Das ist nicht hilfreich. Diese Kontakte bleiben häufig sehr oberflächlich, wirklich gut kann niemand 1000 XING-Kontakte kennen. Auch nicht, wenn er oder sie einige davon irgendwann einmal auf einer Abendveranstaltung für zwei Minuten getroffen hat. Eine richtige Verbindung kann man zu einer so großen Zahl von Personen nicht aufbauen.

Also sagst du: Besser wenige Kontakte haben und die dafür gut pflegen?

Richtig. Sieben Kontakte reichen, weil auch die sich wieder multiplizieren. Außerdem ist es wichtig zu wissen, was ich eigentlich von meinem Netzwerk will. Stehe ich noch ganz am Anfang meiner Karriere und geht es mir vielleicht darum, dass ich Mentoren in meinem Netzwerk habe, von denen ich etwas lernen kann? Und wenn ich schon weiter in meiner Karriere bin: Möchte ich einen neuen Job oder in einer ganz anderen Branche arbeiten? Ich muss das Netzwerk meinen Anforderungen entsprechend aufbauen.

Klingt so, als müsste ich einen Großteil meiner Freizeit fürs Netzwerken opfern.

Es hilft, wenn man es in den Alltag integriert. Du musst nicht jeden Abend auf eine Veranstaltung gehen, um dein Netzwerk zu erweitern. Denk dir Formate aus, die in dein berufliches Leben passen. Ich habe zum Beispiel vor vier Jahren einen Stammtisch gegründet und mich regelmäßig mit mehreren Frauen aus meinem beruflichen Umfeld in einem Berliner Lokal getroffen. Ich hatte festgestellt, dass ich es zeitlich nicht mehr schaffte, mich einzeln mit ihnen zu treffen. Das hatte einen weiteren Vorteil: Sie haben sich auch untereinander kennengelernt.

Angenommen, ich wüsste jemanden, der mir eigentlich gerade bei der Jobsuche weiterhelfen kann, aber der Kontakt ist eingeschlafen. Was kann ich tun?

Es hilft, die entstandene Lücke zu thematisieren. Du kannst der Person zum Beispiel in einer Mail schreiben, was in den Jahren passiert ist, in denen der Kontakt fehlte. Dann kann dein Gesprächspartner einordnen, warum du dich nicht gemeldet hast.

Was ist der größte Vorteil an einem funktionierenden Netzwerk?

Ein starkes Netzwerk hilft dir, unabhängig von deinem Job zu werden. Diese innere Unabhängigkeit hilft dir wiederum, deine Leistung entspannter anzugehen. Netzwerken bedeutet für mich: Freiheit und Unabhängigkeit. Egal ob angestellt oder selbstständig.

Besonders dankbar war ich für mein Netzwerk, als ich mich selbstständig gemacht habe: Die Personen haben schon vorher gesehen, wie ich arbeite. Ich habe immer erzählt, was ich mache, wo ich erfolgreich bin und wo nicht. Ein gutes Netzwerk zeigt sich in der Krise. Dann siehst du, wer wirklich an deiner Seite steht und wer nur da ist, wenn du Erfolg hast.