Johannes: Das Gehirn ist so aufgebaut, dass es Dinge vergisst, sonst würde man verrückt werden. Wenn man eine Gedächtnistechnik benutzt, kann man sich die Sachen automatisch etwas länger merken. Um etwas überhaupt nicht zu vergessen, muss man es regelmäßig wiederholen. Es gibt eine Daumenregel: Man sollte etwas Gelerntes nach einer Stunde wiederholen, dann nach einem Tag, einer Woche und einem Monat. So kann man sich Dinge auf eine effektive Art und Weise lange merken, ohne zu viel Zeit dafür zu verschwenden.

bento: Kommt es auch mal vor, dass dir etwas nicht einfällt, was du eigentlich gelernt hast?

Johannes: Ich war 2016 bei einer Fernsehshow im ZDF. Dort wollte ich mir in eineinhalb Stunden die Flugdaten der letzten Reisen von 100 Zuschauern merken. Also Name, Abflug- und Ankunftszeit, Zielflughafen und Flugnummer. Moderator Steven Gätjen hat fünf Leute als Stichprobe herausgepickt. Ich hatte vier komplett richtig, aber bei einer Frau konnte ich mich einfach nicht an den Zielflughafen erinnern. Ich hatte nur vor Augen, dass sie irgendwie heraussticht, wie ein Model. Nach einer Zeit haben wir den Versuch dann beendet. Es stellte sich heraus, dass sie aus Posen in Polen kam. Mein innerliches Bild hat mit der Stadt das Posen eines Models verbunden. Als ich das gehört habe, fiel mir alles wieder ein. Ich hatte einen Blackout.

bento: Was kann man gegen Blackouts bei Prüfungen tun?

Johannes: Man sollte logischerweise einfach gut lernen und vor der Klausur auf jeden Fall versuchen, runterzukommen. Ich stelle mir immer vor, dass ich zu Hause am Schreibtisch sitze. Da bin ich ruhig und entspannt. Ich fühle regelrecht die Tischplatte und höre die nervigen Vögel draußen. Das Gehirn schaltet in einen entspannten Modus. Der häufigste Grund für einen Blackout ist großer Stress.

bento: Ein Gedächtniswettkampf dauert manchmal den ganzen Tag. Wie schaffst du es, die ganze Zeit geistig fit zu bleiben?

Johannes: Es ist wichtig, regelmäßig zu trinken und zwischendurch mal Nüsse oder ein Stück Schokolade zu naschen. Außerdem sollte man eher leichte Sachen essen, statt einem Steak mit Kartoffeln eher einen Salat mit Feta. So mache ich das auch. Man kann auch Tee oder Kaffee trinken, um sich zu aktivieren. Außerdem sollte man darauf achten, an die frische Luft zu gehen, wenn man fünf Minuten Pause macht. Es sind die kleinen Dinge, die man oft vergisst. Notfalls muss man einen Wecker stellen, der einen ans Trinken erinnert. Das Gehirn ist faul, man muss es immer wieder erinnern. So entstehen Routinen.