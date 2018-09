Wenn ich heute auf meine Schulzeit zurückschaue, denke ich: Ich habe mich immer nur so durchgekämpft. Mathe oder Fremdsprachen, für die ich nicht so viel lernen musste, waren noch okay – für Lernfächer wie Erdkunde oder Bio war ich zu faul. Dementsprechend waren auch meine Noten. Ich war häufig das Sorgenkind, das gerade so mit einer 4- durchkam. Ein ganz langes Minus.

In der Oberstufe wurde das nur noch schlimmer. Ich quälte mich in den Unterricht, manchmal schwänzte ich. Ich interessierte mich für nichts mehr. Jedenfalls für nichts, was in der Schule Thema war. Außer für Filme.