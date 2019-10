Zwar hat Morgan den Chefinnenposten nicht alleine inne, sie ist gleichberechtigt mit einem jungen Mann. Und Gleichberechtigung ist doch schließlich das, wofür nicht nur Feministinnen und Karrierefrauen seit Jahren kämpfen. Diese Doppelspitze könnte das Modell der Zukunft sein.



Sind Frauen und Männer, die sich mehr weibliche Vorbilder wünschen, endlich am Ziel angekommen?

Nein, in den Führungsetagen sieht es immer noch schlecht aus. Allein bei börsennotierten Unternehmen in Deutschland sitzen zwar so viele Frauen wie nie in den Vorständen, aber Männer haben überwiegend das Sagen. Im ersten Halbjahr 2019 gab es 61 Topmanagerinnen in den 160 Unternehmen der drei Börsenindizes Dax, MDax und SDax. Und wie viele Männer? Mehr als zehnmal so viele. (Manager Magazin)