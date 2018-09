Oliver, 29, lebt in Hannover und hat sich überlegt: Bis ins hohe Alter arbeiten kommt nicht in Frage.

Doch anstatt sein Geld auszugeben, spart er jeden Monat eine Menge – so viel, dass er in elf Jahren in Rente gehen kann. Dann ist er 40, würde also mehr als 20 Jahre eher Schluss machen mit der Arbeit als viele andere Menschen.

Über seine Erfahrungen bloggt Oliver auf seiner Webseite. Aber wie funktioniert sein Plan genau?

Macht sein Plan zwar reicher, aber auch unzufriedener? Und was will er tun, wenn er mit 40 ohne Job dasteht? Wir haben ihn gefragt.

Oliver, wie kommt man auf die Idee, mit 40 in Rente zu gehen?



Vor allem durch "Mr. Money Mustache". Das ist ein kanadischer Blogger, der mit 30 sagte: "Ich heirate jetzt meine Frau, wir kriegen ein Kind und gehen in Rente." Mein alter Mitbewohner hatte was über ihn gelesen und war so begeistert, dass er mir jeden Tag davon erzählte.