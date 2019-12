Wie wird man Rennfahrerin oder Rennfahrer?

Wer den Traum hat, professionelle Autorennen zu fahren, fängt im Idealfall bereits im Kindesalter damit an. Ab acht Jahren kann man einem Motorsportverein beitreten und an Kartrennen teilnehmen – der Grundschule im Motorsport sozusagen. Auch Michael Schumacher und Sebastian Vettel starteten so ihre Karrieren. Um an offiziellen Rennen teilnehmen zu können, benötigt man außerdem eine Rennlizenz. Diese muss jedes Jahr neu beantragt werden. (netzsieger.de)

Das Problem am Motorsport ist jedoch: Wachsen die Jugendlichen aus den Kartrennen heraus, explodieren die Kosten. Ausrüstung, Trainings und Benzin – ohne finanzkräftige Eltern oder Sponsoren kann man sich den Sport nicht leisten. Der Weg bis in die Formel 1 kann Sportlerinnen und Sportler etwa 5,3 Millionen Euro kosten (Spiegel). Die wenigsten Fahrerinnen und Fahrer können tatsächlich vom Sport leben. Viele müssen sich ein zweites Standbein suchen (Motorsport Magazin). So fließen beispielsweise auch bei Sophia in der Formel 3 noch alle Preis- und Sponsorengelder in ihre nächste Saison.