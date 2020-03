Wie wird man Filmregisseurin?

Regie kann man studieren. Zum Beispiel an einer staatlichen Hochschule, wie etwa der Filmakademie Ludwigsburg, die auch Luzie besucht hat, oder der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Oder an einer privaten Hochschule, wie der DMA-medienakademie mit Standorten in Hamburg, Berlin und München.

Eine andere Möglichkeit ist die Ausbildung an einer Kunsthochschule, etwa im Studiengang Film an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg.

Der Titel als Regisseur oder Regisseurin ist rechtlich allerdings nicht geschützt. Das bedeutet, dass sich theoretisch jeder oder jede als Regisseur oder Regisseurin bezeichnen kann. Um in den Beruf einzusteigen, kann man sich auch auf Praktika oder sonstige Stellen, beispielsweise als Regieassistenz bewerben.

Der Vorteil an einer Ausbildung an einer Hochschule ist allerdings, dass dort Kontakte zu anderen Filmschaffenden geknüpft werden können.

Die Ausbildungen dauern – je nach Ausbildungsstätte – in der Regel mehrere Jahre. Darin werden meistens schon Filmprojekte umgesetzt. (Bundesagentur für Arbeit/ HFBK Hamburg/ DFFB Berlin)