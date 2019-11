Egal ob am Wochenende beim Feiern oder während der Woche bei der Arbeit – es ist immer das Gleiche: Die Coolen stehen draußen beim Rauchen – so das Klischee. Im Club macht das niemand etwas aus. Gehen Kolleginnen und Kollegen während der Arbeitszeit für eine Raucherpause vor die Tür, finden das allerdings viele unfair. Die Nichtraucher sitzen schließlich weiter tapfer am Schreibtisch und machen vermeintlich die ganze Arbeit.