Im Öffentlichen Dienst kann man angestellt sein, aber auch verbeamtet. Auch danach unterscheiden sich die Gehälter. Beamtinnen und Beamte zahlen keine Sozialabgaben, somit ist ihr Netto-Gehalt höher als das von Angestellten.

Kannst du schätzen, wie viel Lehrer, Richter, Soldaten oder Polizisten tatsächlich verdienen?

Anmerkung: Damit die Beträge einigermaßen vergleichbar bleiben, haben wir uns jeweils am Bruttolohn der Gehaltsstufen 1 – also beim Einstieg auf dieser Position – orientiert. Zu diesen Beträgen kommen in vielen Fällen noch eine Familienzulage sowie weitere Zulagen hinzu, zum Beispiel für Wochenenddienste.