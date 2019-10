Was hast du gelernt und warum?

Ich habe nach dem Abi meinen Bachelor in Ernährungswissenschaften gemacht, weil mich das Thema total interessiert hat. Was essen wir? Was kann Essen in uns auslösen? Außerdem habe ich fast 20 Jahre lang Ballett gemacht, da war Ernährung auch immer ein Thema.

Als ich den Bachelor dann in der Tasche hatte, hatte ich aber die Befürchtung, als Ernährungswissenschaftlerin in irgendeinem dunklen Labor zu enden. Dazu bin ich einfach zu gerne mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Also habe ich noch einen BWL-Bachelor oben draufgelegt.

Mein erster Job war dann eine Mischung aus beiden Bereichen, ich wurde Regionalleiterin bei einem großen Lebensmitteleinzelhändler. Dort war ich für alle Kennzahlen- und Personalthemen von sechs Filialen zuständig. Das beinhaltete Aufgaben wie die Personalplanung, Umsatzauswertungen und Inventuren. Ich war für 150 Mitarbeiter verantwortlich – eine positive Herausforderung, die mir abwechslungsreiche Aufgaben und eine große Chance, mich selbst weiterzuentwickeln, bot.